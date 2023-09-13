Huawei и Xiaomi договорились о взаимном использовании патентов друг друга

Китайские производители смартфонов и другого высокотехнологичного оборудования, компании Huawei и Xiaomi, преодолели разногласия и договорились о взаимном использовании патентов друг друга, в том числе касающихся технологий беспроводной связи пятого поколения. Об этом говорится в сообщении на сайте Huawei.

"Мы рады заключить лицензионное соглашение с Xiaomi. Это лицензионное соглашение еще раз отражает признание отраслью вклада Huawei в стандарты связи и поможет нам увеличить наши инвестиции в исследования будущих технологий мобильной связи", - приводятся в сообщении слова директора департамента интеллектуальной собственности Huawei Фань Чжиюна.

Генеральный менеджер Xiaomi по развитию корпоративного бизнеса Жань Сюй указал на то, что соглашение показывает уважение сторон к интеллектуальной собственности друг друга. Он подчеркнул, что "Xiaomi, как всегда, будет уважать интеллектуальную собственность, стремиться к долгосрочному и устойчивому партнерству в области интеллектуальной собственности в целях общего успеха, способствовать внедрению технологий с использованием интеллектуальной собственности и позволит большему числу людей извлекать выгоду из технологий".

Соответствующая договоренность свидетельствует о том, что компаниям удалось преодолеть имевшие место разногласия по вопросам интеллектуальной собственности. В январе Huawei подала жалобу в регулирующие органы на Xiaomi, обвинив ее в нарушении четырех ее патентов в Китае. В ответ Xiaomi подала запрос на признание этих патентов недействительными. Данный запрос не получил тогда поддержки регулятора.