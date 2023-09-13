Обнаружено загадочное замедление роста космологических структур

Ученые Мичиганского университета обнаружили, что скорость роста крупномасштабных космических структур во Вселенной меньше, чем предсказывает теория Эйнштейна. Причина этого замедления пока остается загадкой. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

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Крупномасштабные космологические структуры образуются, когда множество галактик группируются вместе, образуя галактические скопления и нити. Изначально небольшой сгусток массы притягивает и накапливает все больше материи из локального окружения с помощью гравитационного взаимодействия, в результате чего структуры становятся более плотными. Этому препятствует темная материя, которая ускоряет расширение Вселенной в глобальном масштабе.

Астрономы изучили рост крупномасштабных структур, проанализировав особенности космического микроволнового фона (реликтового излучения), состоящего из фотонов, которые испускались сразу после Большого взрыва. Путь этих фотонов может искажаться под воздействием гравитации крупномасштабных структур, что дает информацию о том, как распределяется материя между Землей и микроволновым фоном.

Аналогичное явление было использовано при изучении распределения материи в ближней области Вселенной, когда массивные объекты искажают излучение фоновых галактик. Кроме того, было также проанализировано движение галактик под воздействием гравитации крупномасштабных структур.