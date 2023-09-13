Приложение Apple будет следить за использованием людьми чистой энергии

На недавнем мероприятии, посвященном запуску iPhone 15, Apple представила новую функцию «умного дома», направленную на снижение воздействия на окружающую среду. С выходом iOS 17 появится функция Grid Forecast - инструмент, информирующий пользователей о том, когда в их электросети используются преимущественно более или менее экологически чистые источники энергии.

Эта функция позволяет пользователям планировать выполнение энергоемких задач, таких как работа электроприборов или зарядка электромобилей, на периоды, когда доступны более чистые источники энергии.