Индия предложила России вместе построить неатомные ледоходы
Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что Индия предложила России вместе построить неатомные ледоколы на индийских верфях. Об этом сообщает РИА Новости.
Чекунков провел переговоры с представителями индийских властей на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Он рассказал, что Россию по его приглашению посетил министр портов и судоходства Индии. По словам Чекункова, Индия заинтересована в подготовке кадров в арктической навигации.
«Сделали предложение о совместном создании неатомных ледоколов на индийских верфях. Мы изучаем это предложение», - подчеркнул он.
Ранее Чекунков рассказал РБК, что мир сталкивается с нехваткой флота ледового класса. По его словам, проблема заключается в основном в недостатке производственных мощностей.
«Есть ли в таком количестве верфи, есть ли в таком количестве специалисты - это, наверное, как раз та тема, где интересно разговаривать с нашими крупнейшими партнерами на предмет кооперации», - заявил министр.
Он подчеркнул, что для развития Северного морского пути (СМП) необходимо больше ледоколов. Министр отмечал, что цикл производства большого танкера ледового класса составляет «не месяцы, а годы».