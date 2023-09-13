В работе спутникового интернета Starlink произошел массовый сбой

SpaceX устранила недавний сбой в работе спутникового интернет-сервиса Starlink. Сбой, затронувший пользователей и вызвавший десятки тысяч сообщений о проблемах, был признан компанией этой ночью.

Компания тогда заверила пользователей, что активно работает над решением проблемы. Спустя пару часов SpaceX подтвердила, что проблема с сетью полностью устранена.

Перебои в работе сети вызвали дискуссии на субреддите Starlink: одна тема собрала более 900 комментариев, другая - более 1400.

Этот инцидент свидетельствует о сложностях, связанных с обеспечением надежного доступа в Интернет через спутник, особенно в связи с тем, что Starlink продолжает расширять свою сеть и базу пользователей.