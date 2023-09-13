Ученый объяснил, почему жители средней полосы РФ увидели северное сияние

Северное сияние, увиденное минувшей ночью жителями Подмосковья, Урала, Ленинградской и других областей, было вызвано выбросом веществ на Солнце. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на научного сотрудника Института земного магнетизма РАН, доктора физико-математических наук Бориса Филиппова.

"Ничего сильно необычного в этом нет, такое случается", – сказал он.

Эксперт уточнил, что выброс вещества на Солнце произошел несколько дней назад. При этом облако зацепило Землю неожиданно, ученые этого не прогнозировали.

Это, в свою очередь, стало причиной магнитного возмущения и высыпания частиц, вызывающих свечение в атмосфере, которое называют полярным сиянием, добавил Филиппов.

Ранее хорошие метеоусловия позволили москвичам рассмотреть Голубую Луну в ночь на 31 августа. Она подошла к Земле ближе чем на 362 тысячи километров.