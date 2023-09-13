Alibaba откроет доступ к своему ИИ Tongyi Qianwen

Alibaba откроет доступ к исходному коду своей модели искусственного интеллекта Tongyi Qianwen для бесплатного использования, сообщает Reuters.

Это говорит о том, что компания получила разрешение китайских регулирующих органов на её массовое распространение, уточняет агентство.

«Если мы не будем успевать за изменениями эпохи ИИ, мы будем вытеснены», — цитирует Reuters главу Alibaba.

Компания Alibaba впервые представила Tongyi Qianwen в апреле, заявив тогда, что большая языковая модель ИИ, аналогичная ChatGPT, будет интегрирована во все бизнес-приложения.

Языковая модель названа Tongyi Qianwen, что можно перевести как «Правда из тысячи вопросов». Во время демонстрации ИИ смог написать черновик приглашения, спланировать поездку и выбрал наилучшую косметику для покупки.

В июле КНР стала первой страной, утвердившая свои продукты в ближайшем будущем. Законодательные нормы разработала Государственная канцелярия интернет-информации КНР (CAC). Они вступят в силу 15 августа.