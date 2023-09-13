Названы российские цены на новые модели Apple Watch

Представленные 12 сентября смарт-часы Apple Watch Ultra 2 в России будут продаваться по цене 110 тыс. руб. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службах торговых сетей «М.Видео-Эльдорадо» и МТС.

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Из сообщений ретейлеров также следует, что новые Apple Watch Series 9 в РФ будут продаваться по цене 55 тыс. руб. за версию с циферблатом на 41 мм и по цене 60 тыс. руб. за версию на 45 мм. В России, как и в остальном мире, будут доступны все представленные на презентации цвета: розовый, золотой, серый, черный и красный.

От моделей прошлых поколений Apple Watch Series 9 отличаются наличием нового процессора S9 и улучшенным UWB-чипом U2. Кроме того, смарт-часы Apple получили поддержку нового жеста Double Tap с программируемой задачей. Для его выполнения нужно два раза изобразить щипок в воздухе. Другое большое обновление коснулось экрана – яркость матрицы выросла в два раза, до 2000 нит.