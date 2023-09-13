Раз в 400 лет: уникальная зеленая комета Нишимура пролетела мимо Земли

12 сентября к Земле на максимальное расстояние приблизилась зеленая комета Нишимура, которую открыли лишь месяц назад — 12 августа. Космическое тело обнаружил японский исследователь Хидео Нишимура, который заметил его в созвездии Близнецы. Она пролетела на расстоянии порядка 125 млн км от Земли, а дожить до ее следующего появления в небе не удастся ни одному из ныне живущих людей.

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Что известно о комете

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После обнаружения кометы японцем Центр малых планет присвоил новому объекту название C/2023 P1 (Нишимура). По неизвестной причине астрономы прошлых лет не смогли засечь это небесное тело. Вероятно, увидеть современным ученым ее помогло более современное оборудование. У кометы наблюдается относительно четкий газовый хвост, который в земном небе будет иметь белое свечение. Сейчас ее яркость равна 8,5 звездной величины, сообщает «Парма новости».

Период обращения космического тела по своей орбите составляет свыше 400 лет. В прошлый раз она приближалась к планете примерно в 1588 году, а следующий раз Нишимура вернется к Земле уже в 2431 году.

Можно ли за ней еще наблюдать?

18 сентября расстояние кометы до Солнца будет минимальным — около 3 млн километров. Однако ближайшее расстояние до Земли она уже пролетела, днем 12 сентября. Сейчас космическое тело еще можно на утреннем небе — оно поднимается на высоту около 6 градусов над северо-восточной частью горизонта, хоть с каждым днем все тусклее из-за приближения к Солнцу. Ближе к 17 сентября видимость кометы переместится в Южное полушарие, где она будет видна в вечерних сумерках очень низко у горизонта, рассказала ТАСС руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Попытаться рассмотреть Нишимуру можно ранним утром с помощью бинокля или телескопа, ориентируясь немного выше и левее «утренней звезды» — планеты Венеры. Наблюдения лучше начинать после 03:00 мск — у желающих взглянуть на космическую гостью будет лишь несколько часов перед восходом Солнца.