Предсказано увеличение количества вековых наводнений

Большинство прибрежных населенных пунктов к концу века будут ежегодно сталкиваться со 100-летними наводнениями даже при умеренном сценарии, в котором выбросы углекислого газа достигнут пика к 2040 году, после чего начнут снижаться. К такому выводу пришли ученые Университета Алабамы, которые опубликовали статью в журнале Earth's Future.

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100-летним наводнением обычно называют экстремальный уровень воды, вероятность достижения или превышения которого составляет один процент в любой конкретный год. Такое наводнение может произойти несколько раз за сто лет, обрушиваясь на одну и ту же территорию несколько лет подряд, либо вообще не возникнуть в течение века. Показано, что вероятность того, что столетнее наводнение произойдет один или несколько раз за сто лет, составляет примерно 63 процента.

Однако исследователи предсказали, что изменение климата значительно повлияет на количество вековых наводнений в регионах с теплым климатом. Экстремальное наводнение может быть вызвано водой, вытесненной вглубь суши штормами, приливами и волнами, однако глобальное потепление определяет еще один фактор — повышение уровня моря. Поскольку уровень моря становится выше и берег оказывается под водой, прибрежная инфраструктура становится более уязвимой для штормовых нагонов.