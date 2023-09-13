«Отстают от Android на много лет». Эксперт – об iPhone 15

Во вторник, 12 сентября, компания Apple представила долгожданные новинки гаджетов и огласила их стоимость. Постоянные пользователи «яблочной» продукции, однако, не увидели серьезного прорыва в обновленных моделях. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом о том, почему стоимость iPhone в России растет, хотя техничность гаджета остается прежней.

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По словам ведущего аналитика Mobile Research Group и рынка мобильной связи ИИ Эльдара Муртазина, компания не предлагает никаких новшеств за повышенную стоимость, новая модель телефона почти не отличается от предыдущей внутренним наполнением.

— Apple просто нужно сохранить выручку, потому что их продажи падают по всему миру. Чтобы остаться на рынке, они повышают цены на технику, — пояснил он. — Это прежде всего финансовая организация, которая живет на кредиты и акции, им нужно показывать высокую выручку, а сам продукт их интересует только с точки зрения достижения финансовых целей.

Этим и обусловлена презентация почти такой же модели смартфона за высокую стоимость, как и год назад, уверен Муртазин.

— Они отстают от рынка Android на много лет. У них нет технологий и возможностей для совершенствования новых моделей, поэтому они выкручиваются за счет повышенной стоимости, — сказал эксперт. — Но за эти баснословные деньги пользователь получит ту же продукцию и тот же функционал.