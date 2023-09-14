Эксперт рассказал, как подешевеет iPhone 14 после выхода iPhone 15

«По данным графика изменений минимальной цены в поиске по товарам Яндекса, за полгода, с апреля 2023 по сентябрь 2023 года, стоимость iPhone 14 на 256 ГБ снизилась с 95 тыс. рублей до 78 тыс. рублей. А после выхода на рынок iPhone 15 его предшественник к концу года может потерять в цене ещё 7–10%».