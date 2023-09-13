В Москве пройдет международная битва роботов

В московском международном выставочном центре «Крокус Экспо» 16 сентября состоится первый этап международного чемпионата «Битва роботов». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Промобот», которая будет отвечать за техническую экспертизу при проведении чемпионата.
В соревновании примут участие 24 команды из четырех стран мира. Россию на турнире представят профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники. В частности, на чемпионате будут представлены такие российские вузы, как НИЯУ МИФИ, НИТУ и не только.
Первый этап пройдет в два захода. Вначале организаторы проведут 12 поединков среди 24 роботов. Далее состоится еще шесть спаррингов, в которых примут участие победители предыдущего тура.
В «Промоботе» отметили, что изначально заявки на участие в чемпионате подали 58 команд из 19 регионов России и нескольких других стран вроде Казахстана, Китая, Индии и Турции. Ожидается, что начиная с 2023 года «Битва роботов» будет проводиться ежегодно.