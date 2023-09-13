В Москве пройдет международная битва роботов

В московском международном выставочном центре «Крокус Экспо» 16 сентября состоится первый этап международного чемпионата «Битва роботов». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Промобот», которая будет отвечать за техническую экспертизу при проведении чемпионата.

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В соревновании примут участие 24 команды из четырех стран мира. Россию на турнире представят профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники. В частности, на чемпионате будут представлены такие российские вузы, как НИЯУ МИФИ, НИТУ и не только.

Первый этап пройдет в два захода. Вначале организаторы проведут 12 поединков среди 24 роботов. Далее состоится еще шесть спаррингов, в которых примут участие победители предыдущего тура.