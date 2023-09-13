Биологи заявили, что биоразнообразию Земли угрожают инвазивные виды животных и растений, которые, попав в чужеродную для себя среду, адаптируются и составляют жесткую конкуренцию местной фауне и флоре.

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Как информирует британская газета The Independent, по оценкам исследователей, экономические потери от биологической инвазии составляют примерно $400 млрд каждый год.

Отмечено, что далеко не все чужеродные виды, случайно или преднамеренно внесенные человеком в разные экосистемы, становятся инвазивными. Однако сейчас ученые считают, что как минимум 3,5 000 из них опасны.

К примеру, одним из самых инвазивных растений в мире, по версии Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), является рейнутрия японская – многолетний травянистый сорняк до 3 метров высотой. Он приспособился к жизни в Америке и Европе и начал угрожать местным растениям.