Приложение Google Camera сильно обновилось

Смартфоны Google Pixel сегодня считаются одними из лидеров по качеству мобильной фотографии. При этом они не используют какие-то супернавороченные, или кастомные фотомодули, выдавая отличный результат за счёт возможностей программного обеспечения.

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Фотографии получаются настолько хорошими даже без миллионопиксельных сенсоров, что фирменное приложение камеры портируют на другие устройства от прочих вендоров. И действительно часто бывает такое, что фирменное приложение от вендора даёт неплохие результаты, но стоит установить порт Google Camera, как качество фото с этого же смартфона становится на голову выше. Чудеса, причём легкодостижимые.

Неудивительно, что за обновлениями Google Camera пристально следит общественность. На днях приложение обновилось до версии 9.0 (9.0.115.561695573.37).

По крайней мере интерфейс изменился заметно.

Droidnews

Кроме того, поговаривают, что для работы потребуется Android 14, на более ранних версия системы оно работать, увы, не будет. Хотя, не исключено, что в будущем умельцы смогут адаптировать.

Внизу появился переключатель между режимами фото и видео. Там же снизу, но в левом углу теперь располагается шестерёнка перехода в настройки, куда можно также попасть с помощью жестов.

Для фото доступны следующие режимы: съёмка движения, длинная экспозиция, портрет, фото, ночной режим (переключение доступно жестом), панорама, сфера. Для видео: видео, замедленное видео, ускоренное видео, кинематографичное видео.

Отмечают, что новый интерфейс для видео стал чуть более громоздким, но при этом более удобным для управления.