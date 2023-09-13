«Яндекс карты» и «Навигатор» улучшат расчет геолокации в центре Москвы

Расчет геопозиции, в частности в центре Москвы, улучшится: в "Яндекс картах" и в "Навигаторе" вышел патч, призванный уменьшить влияние сбоев в определении местоположения на навигацию. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Новая настройка поможет еще больше повысить точность при автомобильной навигации, поясняют в IT-компании: это будет актуально для водителей. Чтобы пользоваться новым функционалом, нужно войти в режим "для разработчиков" в настройках смартфона и отключить ограничение запросов Wi-Fi, далее включить сеть, а также Bluetooth, обновить приложения до последней версии.

"Яндекс" предполагает, что обычно ограничение запросов Wi-Fi включено у пользователей по умолчанию.

"Из-за этого смартфон сканирует точки доступа не чаще чем два раза в минуту. Если отключить такое ограничение, устройство будет сканировать их каждые 2-3 секунды", - объяснили в компании.

Новый фикс, улучшающий расчет геолокации, работает только на смартфонах с версиями Android 10+, кроме устройств Huawei и Honor.