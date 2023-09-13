Аксессуары MagSafe могут испортить внешний вид новых чехлов для iPhone 15

Apple накануне заявила о переходе на использование микротвилловой ткани вместо кожи в своих премиальных чехлах и аксессуарах.

© Apple

Данный шаг был предпринят в соответствии с экологическими целями компании. Однако, как стало известно, использование магнитной зарядки MagSafe может оставить следы на этом новом материале.

Apple утверждает, что новые чехлы прошли «тысячи часов тестирования» и обещают хорошую защиту от царапин и падений. Тем не менее, компания также предупредила, что взаимодействие с аксессуарами MagSafe может оставить небольшие отпечатки на чехлах.

Если вас беспокоит возможное изменение внешнего вида защитного аксессуара, Apple рекомендует использовать силиконовые или прозрачные чехлы для iPhone 15 Pro.