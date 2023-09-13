Во Франции запретили продажи iPhone 12

Национальное агентство по частотам Франции (Agence nationale des frequences — ANFR) приняло решение о введении в стране временного запрета на продажу iPhone 12 компании Apple. Это следует из сообщения, которое размещено на сайте регулятора.

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Подчеркивается, что агентство просит Apple отозвать iPhone 12 с французского рынка с 12 сентября 2023 года. Причина — превышение у данной модели предела удельного коэффициента поглощения.

Удельный коэффициент поглощения (SAR) является определенным показателем. Он определяет энергию электромагнитного поля, поглощающуюся в тканях тела человека за одну секунду. Его используют для измерения вредного воздействия мобильных телефонов на людей.

Apple теперь необходимо незамедлительно устранить нарушение. Если компания этого не сделает, ей будет необходимо отозвать все уже проданные смартфоны.

SAR iPhone 12 – 5,74 Вт/кг. Максимально допустимая норма составляет 4 Вт/кг.

Министр-делегат цифровизации и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Apple отвели две недели на обновление программного обеспечения.