Новый смартфон Honor Magic 6 Pro получит главную «фишку» iPhone 15

Компания Honor, не так давно представившая свою серию смартфонов Magic 5, уже активно работает над их преемником.

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Инсайдеры утверждают, что новый Honor Magic 6 Pro получит «центрированное пилюльковидное отверстие» в экране, что является отходом от дизайна предыдущей модели с левосторонним расположением.

Этот дизайнерский ход схож с новыми моделями iPhone 15 и 15 Plus. В «пилюле» будут размещены сенсоры для 3D-распознавания лица и фронтальная камера.

Кроме того, новая версия пользовательского интерфейса MagicOS 8.0, основанная на Android 14, также будет адаптирована для поддержки этого нового дизайна.

Gizmochina

Следует отметить, что свежая версия фирменной оболочки получит собственное микроядро, что обещает улучшенную производительность и сниженное энергопотребление. Данная особенность будет отвечать за базовые задачи операционной системы, такие как управление памятью и планирование процессов.