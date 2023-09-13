Sony научилась заряжать электронику от электромагнитного шума вокруг

В последнее время интернет вещей (IoT) становится всё более популярным и сложным, и вопрос энергоснабжения этих устройств выходит на первый план.

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Sony Semiconductor Solutions Corporation (SSS) разработала модуль, который преобразует электромагнитный шум в энергию для питания IoT-девайсов.

Это компактное устройство размером 7x7 мм может обеспечивать непрерывное питание даже тогда, когда источники электромагнитного излучения не используются активно.

Технология основана на использовании металлических частей IoT-устройства в качестве антенны. Она перехватывает электромагнитные волны в диапазоне от нескольких герц до 100 МГц.

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Специальная схема выпрямителя затем преобразует перехваченные волны в электрический ток. Это означает, что устройства, потребляющие мощность от нескольких микроватт до нескольких милливатт, могут получать необходимую энергию.

Одним из ключевых преимуществ новой технологии является её непрерывная работа. Даже если устройства, генерирующие электромагнитные помехи, выключены или не используются активно, модуль продолжает заряжаться, поскольку шум всё равно присутствует.