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На Земле началась магнитная буря

Около 15:00 по московскому времени на Земле началась магнитная буря. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

На Земле началась магнитная буря
© РИА Новости

По данным издания, мощность этой магнитной бури соответствует категории G1, то есть является незначительной. Вероятнее всего она никак не отразится на Земле, но ночью может проявляться в виде полярного сияния.

Ранее ученые прогнозировали магнитную бурю на 12-13 сентября. Предполагалось, что она может дойти до уровня в Kp 4.

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