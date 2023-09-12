Около 15:00 по московскому времени на Земле началась магнитная буря. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

По данным издания, мощность этой магнитной бури соответствует категории G1, то есть является незначительной. Вероятнее всего она никак не отразится на Земле, но ночью может проявляться в виде полярного сияния.