Археологи изучили кремированные останки австриек бронзового века

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, ученые проанализировали две урны бронзового века, найденные в Австрии. Ранее археологи полагали, что обе урны содержат кремированные останки одного человека. Однако оказалось, что в сосудах были погребены разные люди — молодые женщины.

В Австрии бронзового века существовало два основных типа захоронения: ингумация и кремация. В первом случае люди обычно выкапывали яму для одного или нескольких человек и помещали в нее их тела. После этого яму засыпали грязью, камнем или другим материалом. При кремации тела сжигали, обычно помещая их на погребальный костер. После этого останки могли складывать в урну, которую хранили где-либо или же предавали захоронению. Также люди часто хоронили или сжигали с человеком предметы, принадлежавшие ему или соответствующие его социальному статусу.

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Обычно археологи считают изучение захоронений не особенно сложным, так как захоронения полны костей. Археологи собирают их и исследуют в лаборатории. Однако изучение кремированных людей сложнее. В этом случае полнота информации зависит от того, какие области тела сохранились, какие методы раскопки использованы, а также процессов тафономии (переход останков из биосферы в литосферу). Кроме того, при воздействии огня человеческие останки распадаются на более мелкие элементы, смешиваются с останками других людей и животных, распадается ДНК. Поэтому исследователи применили новый подход, который поможет подробно исследовать кремированные останки.

Ученые проанализировали две урны бронзового века (около 1430 и 1260 гг. до н.э.), которые археологи нашли в современном Санкт-Пельтене в Австрии в 2021 году. Оба сосуда были запечатаны. Археологи полагали, что в обеих находились останки одного человека. Чтобы узнать больше о содержимом урн, исследователи использовали несколько инструментов и техник.

Первый метод включал в себя компьютерную томографию урн, что позволило определить содержимое и положение всего материала, не потревожив сосуды. Затем для более тщательного анализа команда применила методы антропологического, зооархеологического (изучение останков животных), археоботанического (изучение макроостанков, семян растений), изотопного (изучение состава химических элементов) и геохимического тестирования (изучение земли в урнах). Все это было помогло понять, что было захоронено вместе с умершими. В частности, археологи выяснили, что погребение сопровождалось пиром и подношениями в виде еды и растений.

В обеих урнах содержались человеческие останки. Они принадлежали двум женщинам — одной было от 9 до 15 лет, другой чуть за 20. Обе прожили большую часть или всю свою жизнь на территории Санкт-Пельтена.

Они были кремированы на погребальном костре вместе с мясом других животных, и на обеих были бронзовые украшения. Ученые также обнаружили, что младшая девочка страдала от дефицита витаминов, что позволяет предположить, что она была больна перед смертью. В обеих урнах археологи нашли следы растительного материала, который, вероятно, использовался в качестве катализатора пожара и подношений. Также в урнах находилась почва, окружающая захоронение.