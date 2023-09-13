Инженеры создали «умную» ткань, сжигающую вирусы

Ученые из Университета Райса создали новую ткань, способную уничтожать вирусы. Ее внешняя сторона способна сильно нагреваться, а внутренняя остается прохладной.

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Композитный материал на текстильной основе использует джоулев нагрев. Эксперименты показали, что он за пять секунд уничтожает 99,9% коронавирусов на своей поверхности.

Создатели отметили, что из такой ткани можно делать средства индивидуальной защиты, например, перчатки. Это позволит отказаться от одноразовых изделий, которые нужно часто менять.

С помощью электрического тока материал нагревает свой внешний слой до температуры более 100 градусов Цельсия. Внутренний слой, контактирующий с кожей пользователя, нагревается максимум до 36 градусов, что близко к естественной температуре тела. Использование «умных» материалов позволило сделать ткань не только антивирусной, но также легкой и эластичной.

«Устройство должно нагреться достаточно, чтобы эффективно уничтожать вирусы, но не настолько, чтобы вызвать ожоги или дискомфорт у пользователя», – отметили ученые.

Создатели отметили, что такую ткань можно будет использовать и в космической отрасли – например, для создания легких скафандров, сообщает ACS Applied Materials and Interfaces.