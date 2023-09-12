Apple представила новое поколение часов

Корпорация Apple на ежегодной презентации представила новое поколение часов Watch. Трансляция мероприятия доступна на сайте компании.

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Apple Watch Series 9 получили новый процессор. По утверждению производителя, чип стал быстрее в среднем на 50 процентов, а задачи, связанные с машинным обучением, выполняются вдвое быстрее. Как и раньше, время автономной работы составит 18 часов.

Экран часов имеет яркость 2000 нит — вдвое выше, чем у прошлогодних Series 8. Также часы научились отслеживать новый жест — двойной тап, при котором выполнять команды на часах можно, не касаясь экрана. Эта функция появится и на прошлых поколениях часов.