В США заявили об увеличении угроз в космическом пространстве

«Нужно отметить, что никакое пространство не защищено сейчас от этого (угроз в сфере безопасности – прим. ред.), и космос, который является неотъемлемой частью всей окружающей среды, демонстрирует, что вызовов в нем сейчас больше, чем когда-либо в истории», – заявил он.