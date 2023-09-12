В США заявили об увеличении угроз в космическом пространстве
Начальник космических операций при объединенном комитете начальников штабов США генерал Чэнс Зальцман заявил, что Вашингтон отметил увеличение угроз безопасности в космическом пространстве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Зальцман сделал во время военно-космической конференции в Вашингтоне.
«Нужно отметить, что никакое пространство не защищено сейчас от этого (угроз в сфере безопасности – прим. ред.), и космос, который является неотъемлемой частью всей окружающей среды, демонстрирует, что вызовов в нем сейчас больше, чем когда-либо в истории», – заявил он.
Зальцман также добавил, что сегодняшнее время можно назвать «соперничеством великих держав». По его мнению, создание отдельного рода войск в лице космических сил полностью удовлетворяет условиям этого соперничества.