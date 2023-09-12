Аппарат Джеймс Уэбб обнаружил метан и углекислый газ в атмосфере экзопланеты

Телескоп Уэбба обнаружил на другой планете органические молекулы
Группа астрономов с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба обнаружила на экзопланете K2-18b на расстоянии в 120 световых лет от Земли молекулы, которые могли создать только живые организмы. Об этом сообщает Mashable.
Речь идет о планете в созвездии Льва. Она в 8,6 раза массивнее Земли и вращается вокруг холодного карлика K2-18, находясь в обитаемой зоне этой звезды. K2-18b относят к классу суперземель.
В результате последнего исследования астрономы смогли обнаружить на ней углеродсодержащие молекулы, в том числе метан и углекислый газ. Но главным открытием стала молекула диметилсульфид, которую могут создать только живые организмы.
На основе этого астрономы считают, что экзопланета может обладать богатой водородом атмосферой и поверхностью, покрытой водным океаном.