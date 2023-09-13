Intel Thunderbolt 5 стал в 3 раза быстрее

Технология Thunderbolt была разработана в 2011 году в сотрудничестве с Intel и Apple и продолжает постоянно развиваться. В 2020 году Intel анонсировала Thunderbolt 4.0, а сегодня состоялась презентация Thunderbolt 5.

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Особенности

Thunderbolt 5.0 обеспечивает общую пропускную способность до 120 ГБит/с, в зависимости от использования технологии Bandwidth Boost. Напомним, доступный Thunderbolt 4 предлагает пропускную способность только 40 ГБит/с. Кроме того, в дополнение к двунаправленному соединению со скоростью 80 ГБит/с по умолчанию предлагается поддержка частоты обновления 540 Гц, несколько выходов 8K и три выхода 4K с частотой 144 Гц.

С другой стороны, в случае установки нескольких мониторов, высокой частоты обновления и дисплеев с высоким разрешением устройства смогут использовать полную скорость 120 ГБит/с. Стоит отметить, что на данном этапе скорость передачи данных будет гибко регулироваться от 80 ГБит/с до 40 ГБит/с. Также стоит отметить совместимость новой технологии со стандартами DisplayPort 2.1, USB v4, USB 3 20G и PCIe Gen4.

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