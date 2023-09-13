Астрономы из США описали загадочный источник сверхвысокой энергии

Астрономы из Университета Мэриленда и Мичиганского технологического университета впервые наблюдали и описали загадочный источник гамма-излучения сверхвысокой энергии, известный как LHAASO J2108+5157.

© Unsplash

Результаты исследования появились на сервере препринтов arXiv, а краткий отчет о работе приводит Phys.org. Авторы пишут, что пока сделан только первый шаг, который, возможно, поможет раскрыть истинную природу загадочного источника энергии.

Видео дня

Он относится к разряду источников гамма-излучения с энергией фотонов выше 0,1 ПэВ. Обобщенно такие объекты известны под аббревиатурой UHE. Их природа до сих пор не совсем понятна, хотя ученым знакомы несколько таких объектов. В поисках ответов на свои вопросы астрономы постоянно ищут новые объекты этого типа, чтобы сравнительный анализ характеристик позволил раскрыть тайну их происхождения.

В данном случае команда астрономов под руководством Саджана Кумара решила детально изучить один из таких источников, получивший обозначение LHAASO J2108+5157. Это точечный источник, который, как было установлено ранее, связан с молекулярным облаком MML2017 4607, расположенным на расстоянии около 10 700 световых лет от Земли.

В ходе предыдущих наблюдений за LHAASO J2108+5157 ученые не нашли его "рентгеновских аналогов". Оказалось, что ближайшим к нему источником рентгеновского излучения является затменная двойная система RX J2107.3+5202. Но она расположена достаточно далеко, а вот в окрестностях LHAASO J2108+5157 до сих пор не удавалось обнаружить ни мощных пульсаров, ни остатков сверхновых.

Поэтому для ученых оставалось загадкой, что именно могло породить сверхмощное гамма-излучение. В новом исследовании астрономы использовали возможности системы телескопов для визуализации очень энергичного излучения (VERITAS) и высотный водный эксперимент Черенкова (HAWC). Были произведены измерения верхних пределов дифференциального потока при энергиях различной мощности. Затем было проведено моделирование, которое исключило ряд возможных сценариев.