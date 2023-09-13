В Испании обнаружен крупнейший комплекс наскального искусства

Археологи обнаружили крупный комплекс палеолитического наскального искусства на восточном побережье Пиренейского полуострова, возраст которого составляет 24 тысячи лет. Он находится в пещере Куэва-Донес длиной 500 метров и насчитывает более сотни рисунков. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

© Ruiz-Redondo / Barciela / Martorell / Archaeology at the University of Southampton

Специалисты подтвердили как минимум 19 изображений животных, включая ланей, лошадей, зубров и оленей. Большинство изображений было нарисовано пальцами и ладонями, покрытыми глиной. Поскольку среда в пещере была влажной, картины высыхали довольно медленно, что не позволяло частицам глины опадать до того, как они оказались покрытыми слоями кальцита.