Обнаружено огромное звездное кольцо вокруг галактики NGC 4632

Международная группа астрономов из Китая, ЮАР, Канады и Австралии выяснила, что галактика NGC 4632 в 56 млн световых лет от Земли окружена огромным диском из газа, пыли и звезд. Это относит ее к редкому классу галактик с полярными кольцами. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

© R. Timmerman/LOFAR

Хотя NGC 4632 уже была известна ученым, кольцо вокруг нее обнаружили только сейчас. Это связано с тем, что гигантская структура оказалась невидима в большей части электромагнитного спектра, а разглядеть ее можно только в радиотелескоп. Команда использовала научный комплекс Pathfinder, расположенный в пустыне Западной Австралии.

Механизм образования галактических колец пока точно неизвестен. Одна теория предполагает, что газовые и пылевые облака перемещаются в межгалактическом пространстве, пока случайно не попадают на орбиту галактики и становятся ее частью. Второе объяснение состоит в том, что галактики могут отнимать материю друг у друга с помощью гравитации и формировать из них кольца.

Астрономы отметили, что сегодня полярные кольца обнаружены лишь у 0,5% ближайших галактик. Однако открытие кольцевой структуры у NGC 4632 говорит, что структуры такого типа не так уж и редки в космосе.