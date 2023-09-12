Мальчик нашел пряжку викингов во время отдыха на Балтийском море

"Нас попросили держать это в секрете до тех пор, пока место не будет должным образом изучено. Сын очень гордится тем, что именно он сделал находку, и счастлив, что ему наконец-то разрешили рассказать об этом. Он даже начал подумывать о том, чтобы стать археологом, когда вырастет", - заключил отец мальчика.