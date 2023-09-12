Мальчик нашел пряжку викингов во время отдыха на Балтийском море

Пряжку викингов нашел восьмилетний мальчик во время отдыха на Балтийском море
Редкую находку сделал восьмилетний мальчик на пляже острова Готланд в Балтийском море. Об этом Newsweek рассказал его отец.
Причудливый кусок металла, который увидел на земле юный исследователь, оказался пряжкой от пояса викингов. По предварительным данным, артефакт датируется 800-1100 годами.
"Мы как раз подарили ему книгу об окаменелостях, поэтому он активно рассматривал землю. Когда он нашел пряжку, то не сразу понял, что это такое", - поделился родитель мальчика.
Когда взрослые изучили находку, они решили связаться с родственником, который работает археологом, и узнать его мнение о "странном предмете". В итоге происхождение металлической вещи стало известно во время видеозвонка.
После этого родители ребенка связались с местной администрацией, а затем на место прибыли трое специалистов, которые обнаружили еще одну древнюю пряжку в виде кольца.
"Нас попросили держать это в секрете до тех пор, пока место не будет должным образом изучено. Сын очень гордится тем, что именно он сделал находку, и счастлив, что ему наконец-то разрешили рассказать об этом. Он даже начал подумывать о том, чтобы стать археологом, когда вырастет", - заключил отец мальчика.
Теперь артефакты отправятся на консервацию, а их дальнейшую судьбу определит Национальное управление Швеции по делам древностей.