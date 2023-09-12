На площадке будущего завода Intel в Германии нашли древний город

В Германии археологи обнаружили крупное поселение возрастом около 4,5 тысячи лет на площадке, предназначенной для строительства завода по производству микрочипов американской компании Intel. Об этом рассказала немецкая газета Spiegel.

© Courtesy of Lagash Archaeological Project

Ученые уже нашли остатки более 50 зданий на территории в городе Магдебург. Постройки имели овальную форму, характерную для северной Германии и Скандинавии. Большинство домов имели 10 метров в длину и четыре в ширину, а одно сооружение оказалось 15 на пять метров.

Руководитель проекта Сюзанна Фридрих из Государственного управления по сохранению памятников и археологии Галле рассказала журналистам, что в ходе раскопок количество найденных домов может увеличиться до 100-200, а площадь поселения — вырасти до 300 га.

Кроме древнего поселения, археологи также обнаружили на территории площадки 1300-летнюю могилу мужчины. На правом бедре покойного был нож. В гробнице также сохранился металлический наконечник ножен меча, пряжка ремня и остатки бронзовой заколки-фибулы, скреплявший накидку средневекового воина.

Немецкие ученые рассчитывают, что масштаб исторической находки позволит отложить или вообще отменить сооружение завода по производству микрочипов. В противном случае древнему поселению грозит уничтожение.