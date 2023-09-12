Ученые выяснили, как чайный гриб может помочь людям колонизировать Луну и Марс

Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) тестирует культуры чайного гриба, чтобы оценить их устойчивость в космосе. Эти микроорганизмы имеют большие перспективы для поддержки присутствия людей на Луне и Марсе, говорится в сообщении на сайте ЕКА.

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Многоклеточные биопленки чайного гриба рассматриваются как биофабрики, которые смогут автономно обеспечивать работу систем жизнеобеспечения будущих инопланетных поселений, выделяя кислород.

Испытания на Международной космической станции и за ее пределами показали, что бактерии смогли восстановить свою ДНК и возобновить деление клеток даже после воздействия космического излучения и бомбардировки ионами железа, которые повреждают органику. Другой эксперимент показал, что кластеры клеток обеспечивают микросреду обитания для более мелких видов.

Микробы также могут стать ценной "радиационной моделью". Понимая, как реагируют эти микроорганизмы, исследователи могут получить представление о том, как улучшить здоровье и благополучие человека. Это включает в себя разработку стратегий радиационной защиты космонавтов.