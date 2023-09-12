Пользователей macOS атакует новая вредоносная программа

Вредонос MetaStealer атакует пользователей macOS в виде DMG-файла
Новая вредоносная программа MetaStealer, предназначенная для кражи информации жертвы, атакует пользователей macOS. Таким образом, семейство «яблочных» инфостилеров пополнилось ещё одним экземпляром.
О MetaStealer рассказал исследователь из SentinelOne Фил Стоукс. В отчёте специалист пишет следующее:
«Операторы вредоноса выдают себя за клиентов и используют методы социальной инженерии, пытаясь заставить жертву запустить злонамеренный пейлоад».
Сам MetaStealer распространяется в виде образа диска DMG (Apple Disk Image). Представляясь заказчиками дизайна, злоумышленники отправляют организациям защищённый паролем ZIP-архив, в котором и лежит DMG-файл.
Специалисты также отметили попытки маскировки под файлы Adobe или установщики Photoshop. Собранная информация позволила заключить, что MetaStealer начал действовать в реальных кибератаках с марта 2023 года.
Самый свежий семпл вредоноса, загруженный на VirusTotal, датируется 27 августа 2023-го. Атакуются преимущественно бизнес-пользователи, что само по себе довольно необычное явление для macOS-малвари.
Основной компонент MetaStealer представляет собой обфусцированный исполняемый файл на Go и обладает функциональными возможностями, позволяющими собирать данные из связки iCloud Keychain, сохранённые пароли и файлы с атакованных компьютеров.
По словам экспертов SentinelOne, ряд вариантов MetaStealer пытались выдать себя за TradingView. Эту же тактику использовал вредонос Atomic Stealer.
Банки просят отложить переход на отечественный софт до 2027 года