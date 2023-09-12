Пользователей macOS атакует новая вредоносная программа

Новая вредоносная программа MetaStealer, предназначенная для кражи информации жертвы, атакует пользователей macOS. Таким образом, семейство «яблочных» инфостилеров пополнилось ещё одним экземпляром.

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О MetaStealer рассказал исследователь из SentinelOne Фил Стоукс. В отчёте специалист пишет следующее:

«Операторы вредоноса выдают себя за клиентов и используют методы социальной инженерии, пытаясь заставить жертву запустить злонамеренный пейлоад».

Сам MetaStealer распространяется в виде образа диска DMG (Apple Disk Image). Представляясь заказчиками дизайна, злоумышленники отправляют организациям защищённый паролем ZIP-архив, в котором и лежит DMG-файл.

Специалисты также отметили попытки маскировки под файлы Adobe или установщики Photoshop. Собранная информация позволила заключить, что MetaStealer начал действовать в реальных кибератаках с марта 2023 года.

Самый свежий семпл вредоноса, загруженный на VirusTotal, датируется 27 августа 2023-го. Атакуются преимущественно бизнес-пользователи, что само по себе довольно необычное явление для macOS-малвари.

Основной компонент MetaStealer представляет собой обфусцированный исполняемый файл на Go и обладает функциональными возможностями, позволяющими собирать данные из связки iCloud Keychain, сохранённые пароли и файлы с атакованных компьютеров.