Под древним вулканом в США найден самый большой в мире литиевый клад

Крупнейшее известное месторождение лития на планете, возможно, было обнаружено под древним супервулканом на границе Невады и Орегона в США. Учитывая стремительно растущий спрос на литий, это месторождение может стать настоящей сокровищницей, хотя его добыча может сопровождаться множеством проблем и опасностей.

По оценкам, от 20 до 40 миллионов метрических тонн лития содержится в отложениях кальдеры Макдермитта, котлоподобной впадины, образовавшейся в результате извержения вулкана, а затем обрушившегося на себя. Кальдера находится на юго-востоке Орегона и северной Неваде и занимает обширную часть суши длиной около 45 километров (28 миль) и шириной 35 километров (22 мили).

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Если эта оценка верна, это будет означать, что кальдера Макдермитта является рекордсменом по крупнейшим отложениям лития в мире, опередив солончаки Боливии, которые содержат около 23 миллионов тонн.

«Если верить даже приблизительным оценкам, это очень, очень значительное месторождение лития», — рассказала Chemistry World Анук Борст, геолог из Университета Левена и Королевского музея Центральной Африки в Тервурене, Бельгия.

В новом исследовании Lithium Americas Corporation вулканологи и геологи пытаются объяснить, как образовалось это огромное месторождение лития.

Их теория гласит, что это месторождение появилось после значительного извержения примерно 16,4 миллиона лет назад, которое вытолкнуло минералы из глубоких подземелий на поверхность, оставив после себя богатую россыпь смектитовой глины, богатой литием. Извержение и его обрушение оставили после себя разломы и трещины, позволив литию просачиваться к поверхности. Этот интенсивный процесс превратил минерал смектит в иллит, который иногда можно перерабатывать для получения лития.

Однако они подчеркивают, что литий неравномерно распределен по кальдере. Зона, богатая литием, была обнаружена только в южной половине кальдеры вокруг перевала Такер и к северу в горах Монтана.