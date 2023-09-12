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Мошенники предлагают россиянам установить iOS 17 раньше её выхода

Газета «Известия» обратила внимание на то, что в «Телеграме» появились мошенники, которые предлагают установить новую операционную систему iOS 17 ещё до её официального выхода.

Мошенники начали предлагать установить iOS 17 раньше ее выхода
© globallookpress.com

По словам экспертов, активность злоумышленников активизировалась в связи со скорой презентацией Apple, на которой компания презентует iPhone 15 и другую продукцию.

«В связи с предстоящей 12 сентября презентацией Apple наблюдается рост подозрительной активности, связанной с новой ОС. Так, появились боты, «помогающие» установить новую операционную систему раньше остальных».

Как отметили эксперты, эти самые боты могут собирать любую информацию — например, ФИО, номер карты, к которой привязан Apple Pay, и другие важные конфиденциальные данные.

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