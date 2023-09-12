Starlink может получить лицензию на работу в Индии

Глобальная спутниковая система связи Starlink, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, может скоро получить лицензию на предоставление в Индии услуг мобильной персональной спутниковой связи (GMPCS). Об этом сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники.

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По их данным, Министерство коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии и SpaceX в сентябре проведут переговоры о предоставлении лицензии на запуск в стране услуг Starlink, которая, скорее всего, будет получена американской компанией.

Получение лицензии на услуги GMPCS сделает успешной вторую попытку Маска по внедрению Starlink в Индии. В 2021 году Starlink начала принимать предварительные заказы на свои устройства в стране, не имея на это официальной лицензии. Около 5 тыс. подписчиков тогда разместили предварительные заказы стоимостью примерно $99 каждый на получение высокоростростного широкополостного спутникового доступа в интернет. Министерство коммуникаций пресекло такие действия Starlink и потребовало от нее вернуть деньги индийским пользователям.

Ситуация изменилась в июне этого года, когда находившийся с государственным визитом США премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с Маском в Нью-Йорке и пригласил его посетить южноазиатскую республику.

По словам Маска, его поездка в Индию может состояться в будущем году.

"Я надеюсь, что смогу привезти в Индию Starlink, эта спутниковая сеть может быть невероятно полезна для отдаленных деревень в сельских районах, где, возможно, нет доступа к интернету или он очень дорогой и медленный", - заявил предприниматель.