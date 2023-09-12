Падение межпланетной станции «Луна-25» не означает, что программа будет завершена. Об этом заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам главы государства, задача у «Луны-25» была сложная.

«Что касается посадки на площадку, где тоже еще никто никогда не прилунялся, ну да, это сложная работа. Там будет проведен анализ соответствующий, работа будет продолжена», - пояснил Путин в ответ на соответствующий вопрос.

При этом президент заверил, что отсутствие успеха совершенно не означает, что программа должна быть свернута.

«Будем работать дальше», - заявил Владимир Путин.

Ракета «Союз-2.1б» с межпланетной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный» 11 августа. Целью станции было мягко приземлиться около южного полюса Луны, собрать в течение года геологические образцы в этом районе и отправить на Землю данные о признаках воды или ее строительных блоков, способные повысить шансы на строительство человеческой колонии.

На окололунную орбиту станция вышла 16 августа. Посадка на Луну была запланирована на 21–24 августа, но 19 августа в госкорпорации «Роскосмос» сообщили о нештатной ситуации. В результате аппарат столкнулся с поверхностью спутника Земли.