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"Задача была сложная". Путин - об отсутствии успеха у «Луны-25»

Падение межпланетной станции «Луна-25» не означает, что программа будет завершена. Об этом заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам главы государства, задача у «Луны-25» была сложная.

«Что касается посадки на площадку, где тоже еще никто никогда не прилунялся, ну да, это сложная работа. Там будет проведен анализ соответствующий, работа будет продолжена», - пояснил Путин в ответ на соответствующий вопрос.

При этом президент заверил, что отсутствие успеха совершенно не означает, что программа должна быть свернута.

«Будем работать дальше», - заявил Владимир Путин.

Ракета «Союз-2.1б» с межпланетной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный» 11 августа. Целью станции было мягко приземлиться около южного полюса Луны, собрать в течение года геологические образцы в этом районе и отправить на Землю данные о признаках воды или ее строительных блоков, способные повысить шансы на строительство человеческой колонии.

Озвучена возможная причина крушения "Луны-25"

На окололунную орбиту станция вышла 16 августа. Посадка на Луну была запланирована на 21–24 августа, но 19 августа в госкорпорации «Роскосмос» сообщили о нештатной ситуации. В результате аппарат столкнулся с поверхностью спутника Земли.

По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, причиной падения «Луны-25» стал сбой при отключении двигателей, которые проработали дольше положенного срока. По данным осведомленных источников, к этому могла привести неисправность прибора для измерения ориентации и ускорения «Биус-Л». Однако работа комиссии по расследованию инцидента продолжается, и в госкорпорации отметили, что делать какие-либо выводы пока рано.

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