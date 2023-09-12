ProGrade Digital представила карту памяти на 1,3 ТБ за $1460

Компания ProGrade Digital, которая специализируется на выпуске цифровых карт памяти профессионального уровня и решений для рабочих процессов высочайшего качества, представила третье поколение карт памяти CFexpress Type B Cobalt-класса ёмкостью 1,3 ТБ.

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Особенности

CFexpress 4.0 Type B Cobalt-класса обладает таким же высоким качеством, что и карты текущего поколения ProGrade ёмкостью 325 ГБ и 650 ГБ, но теперь использует соединение PCIe Gen 4 с интерфейсом хост-контроллера NVMe 1.4c.

Эти карты полностью соответствуют недавно выпущенной спецификации CFexpress 4.0 и обеспечивают впечатляющую скорость чтения до 3400 МБ/с, скорость пакетной записи до 3000 МБ/с и постоянную скорость записи до 2800 МБ/с. Это делает их идеальными для съёмки видео кинематографического качества с самым высоким разрешением.

Уэс Брюэр, основатель и генеральный директор ProGrade Digital, выразил свое восхищение новой картой CFexpress Cobalt, заявив, что включение технологии контроллера PCIe Gen 4 в сочетании с будущими высокоскоростными считывателями USB4 позволит сократить скорость выгрузки в 3 раза, чем это было возможно ранее. А это в свою очередь обеспечит значительное сокращение времени обработки рабочего процесса. Как утверждает ProGrade Digital, сократится энергопотребление в режиме ожидания, а металлический корпус обеспечит защиту от перегрева и годы безотказной работы.

Также ProGrade Digital выпустила фирменный картридер с поддержкой PCIe Gen 4 для следующего поколения карт памяти и USB 4.0 для передачи данных на скорости до 40 ГБит/с. Внутри картридера имеется специальный радиатор для отвода тепла и сохранения высокой производительности.

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