Появились подробности о смарт-часах Xiaomi Watch S3

Портал Rprna располагает некоторыми данными о том, какой будет аккумулятор и технологии для сберегания энергии и повышения автономности грядущего устройства. А также некоторые другие подробности.

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Это уже не первые умные часы бренда. В линейке были модели Xiaomi S2, Xiaomi Watch S1 Pro и Xiaomi S1.

Утечками информации о грядущем поколении делится инсайдер Digital Chat Station в социальной сети Weibo.

Ожидается, что у новой модели аккумулятор будет большей ёмкости, хотя и незначительно. 520 мАч против 500 мАч ранее.

Кроме того, появится поддержка LTE и возможность совершать голосовые вызовы.

OLED-экран должен получить поддержку адаптивной частоты обновления, что должно положительно сказаться на времени автономной работы.