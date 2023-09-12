Появились подробности о смарт-часах Xiaomi Watch S3

Появились некоторые детали о смарт-часах Xiaomi Watch S3
Портал Rprna располагает некоторыми данными о том, какой будет аккумулятор и технологии для сберегания энергии и повышения автономности грядущего устройства. А также некоторые другие подробности.
Это уже не первые умные часы бренда. В линейке были модели Xiaomi S2, Xiaomi Watch S1 Pro и Xiaomi S1.
Утечками информации о грядущем поколении делится инсайдер Digital Chat Station в социальной сети Weibo.
Ожидается, что у новой модели аккумулятор будет большей ёмкости, хотя и незначительно. 520 мАч против 500 мАч ранее.
Кроме того, появится поддержка LTE и возможность совершать голосовые вызовы.
OLED-экран должен получить поддержку адаптивной частоты обновления, что должно положительно сказаться на времени автономной работы.
Дебютировать часы должны предположительно в конце 2023 года. Не исключено, что вместе с анонсом смартфонов линейки Xiaomi 14 в декабре.