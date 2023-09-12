Титановый iPhone и новый порт для зарядки: чего ждать от презентации Apple

Во вторник, 12 сентября, Apple проведёт очередную презентацию, на которой представит новые iPhone и другие устройства. Sostav собрал слухи, которыми делились журналисты и инсайдеры за последнее время. А чтобы смотреть завтрашнюю презентацию было веселее, предлагаем сыграть в «Apple-бинго» и вместе проверить, что сбудется, а что нет.

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Sostav.ru

iPhone 15 перейдёт на USB-C

Для базовых моделей линейки iPhone 15 работники из Купертино (город, где располагается штаб-квартира Apple) подготовили ряд обновлений.

Главное и самое ожидаемое из них — смена порта для зарядки. Под давлением Евросоюза, смартфоны «яблочной компании» сменят разъем Lightning на USB-C. Оно коснётся не только новых смартфонов, но и беспроводных наушников AirPods, пишет в колонке на Bloomberg Марк Гурман. Однако тут пользователей может ждать подвох: по информации инсайдера под псевдонимом Маджин Бу (Majin Bu), подходить для быстрой зарядки и передачи данных будут только сертифицированные провода. Комплектный кабель будет плетёным и окрашен в цвет смартфона.

Беспроводную зарядку тоже не обошли стороной. Со слов источника Yeux1122, в iPhone 15 вводится поддержка нового стандарта беспроводной зарядки Qi2, который позволяет быстрее заряжать телефон ввиду поддержки 15 Вт зарядок.

По данным пользователя RGcloudS, батарейный блок нового смартфона будет многослойным, что позволит продлить время автономной работы за счёт увеличения его размеров.

Внешний вид телефонов тоже немного изменится. По информации портала 9to5Mac, у новых смартфонов базовой версии, будет пять цветов: чёрный, зелёный, синий, жёлтый и розовый. Точные названия расцветок пока неизвестны. Другой инсайдер Росс Янг утверждает, что динамический остров (небольшая область в верхней части экрана, где расположены камеры и динамик, то есть бывшая «чёлка») из Pro-версий iPhone 14 теперь поместят на все модели смартфонов, а количество его анимаций увеличат.

Процессор A16 Bionic для базовых моделей iPhone 15 перейдет от Pro версий iPhone 14. К этому мнению пришёл пользователь aaronp613, анализируя данные из бета-версии tvOS 17.

В Pro и Pro Max добавят титана

Теперь поговорим о версиях Pro — они изменятся сильнее, чем базовые модели. Всё тот же портал 9to5Mac поделился расцветками новых iPhone. Их будет четыре: космический чёрный (Space black), серебристый, синий и титановый серый (Titan Gray).

Тема титана не ограничена только названием одного из цветов. Боковые панели Pro-версий iPhone вместо нержавеющей стали теперь будут изготовлены из титана. Об этом рассказал инсайдер ShrimpApplePro.

Чёрные рамки вокруг экрана станут меньше. Журналист Марк Гурман в интервью для Bloomberg рассказал, что теперь их толщина составит 1,5 мм вместо 2,17 мм, как у iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Изменения также затронут переключатель бесшумного режима. По информации издания MacRumors, теперь это программируемая сенсорная кнопка, аналогом которой послужила похожая клавиша из Apple Watch Ultra.

Как и базовые модели, Pro версии переведут на USB-C для зарядки и передачи данных. Однако iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max смогут предложить более высокую скорость зарядки — до 35 Вт, а скорость передачи данных увеличится до 20 40 Гбит/с. Об этом рассказал аналитик Минг-Чи Куо.

Устройства получат новый процессор предположительно под названием A17 Bionic. По сообщению инсайдера Unknownz21, новый чип будет обеспечивать улучшенную производительность и энергоэффективность. Apple также может увеличить стартовый объем памяти до 256 ГБ, а максимальный — до 2 ТБ. По данным исследовательской компании TrendForce, Pro-версии обзаведутся 8 ГБ оперативной памяти.

Последнее обновление коснется только iPhone 15 Pro Max. В смартфоне изменят систему камер, которую выполнят по технологии перископических линз. Новый камерный блок, по заявлению ресурса Mydrivers, увеличит динамический диапазон, снизит шум на фото и обеспечит шестикратное увеличение изображения.

Есть и неприятные новости. Ожидается, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max обойдутся дороже своих предшественников. Предположительно, цена на iPhone 15 Pro может составить $1099 за телефон с самым маленьким объемом памяти, а за iPhone 15 Pro Max — $1299.

Apple Watch для Барби

Теперь перейдём к обновлению Apple Watch. Судя по утечкам от Марка Гурмана, особых изменений ждать не нужно. Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 получат обновленный процессор S9, который должен увеличить производительность и время автономной работы. Для Apple Watch Series 9 появится новый цвет — розовый, а для Apple Watch Ultra 2 — чёрный титан (Black Titanium).

Обновления операционных систем

На презентации также должны сказать о дате выхода iOS 17 и о других обновлениях операционных систем Apple: watchOS 10, tvOS 17, macOS Sonoma и iPadOS 17. Точной информации о новых функциях пока что нет, но сейчас можно поучаствовать в бета-тестировании iOS 17.

Новые чехлы

Для любителей кожаных чехлов у инсайдера DuanRui плохие новости. Судя по всему, «купертиновцы» откажутся от этого материала в связи с борьбой за экологию, но вместо кожи они представят 10 других цветных чехлов.