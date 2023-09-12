Google выпустила срочные патчи для браузера Chrome

Google выпустила срочные патчи, устраняющие уязвимость нулевого дня в браузере Chrome. Таким образом, это уже четвёртая 0-day, которую закрыли в интернет-обозревателе с начала этого года.

© Unsplash

В опубликованном уведомлении разработчики пишут:

«Google в курсе наличия готового эксплойта для CVE-2023-4863, который уже используется в реальных кибератаках».

Новая версия Chrome доступна в стабильном канале (также и в Extended). Ожидается, что до всех пользователей апдейт дойдёт в ближайшие дни или недели.

Актуальные номера сборки — 116.0.5845.187 (macOS и Linux) и 116.0.5845.187/.188 (Windows). Девелоперы подчёркивают, что игнорировать эти обновления не стоит.