Xiaomi 13T окажется почти полной копией Redmi K60 Pro

Xiaomi готовится к глобальному запуску своей новой серии смартфонов Xiaomi 13T, запланированному на 26 сентября.

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Эта линейка будет включать в себя две модели: Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro. Однако, согласно утечкам, оба устройства будут иметь множество схожих характеристик с моделями Redmi K60 Pro.

Так, например, две серии получат 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2712 x 1220 пикселей и пиковой яркостью 2600 нит.

Камеры также будут идентичными: тройная основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony и 20-мегапиксельная фронтальная камера. Под капотом у Xiaomi 13T будет чипсет MediaTek Dimensity 8200-Ultra, а у Pro-версии — MediaTek Dimensity 9200+.