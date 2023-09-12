Владельцы смартфонов OnePlus начали получать доступ к бете Android 14

В сети появилась очень интересная информация, согласно которой OnePlus объявила о старте программы бета-тестирования ColorOS на базе Android 14 для нескольких моделей смартфонов OnePlus, включая Ace 2, Ace Pro и 10 Pro.

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Также в список устройств, которые получат обновление, входят Oppo Find X5 Pro и Oppo Reno10 Pro+.

Процесс регистрации на участие в программе тестирования стартовал накануне, 11 сентября. Продлится он всего два дня — до 13 сентября 2023 года включительно.

Пользователи, желающие присоединиться к программе, могут подать заявку через раздел «Настройки» своего устройства.