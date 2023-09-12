Умное кольцо Samsung станет главной звездой январской презентации компании

В преддверии январского мероприятия по анонсу новых флагманских смартфонов Galaxy S24 Samsung готовит нечто особенное.

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Как сообщает инсайдер Ice Universe, главной звездой презентации будет умное кольцо Galaxy Ring, которое откроет новую категорию носимых устройств компании, ориентированных на здоровье.

Согласно источникам, Samsung возлагает большие надежды на новинку, возможно, даже затмевающую саму серию Galaxy S24.

GSMArena

Кольцо будет сосредоточено на отслеживании здоровья, включая мониторинг сна, частоту сердечных сокращений и физическую активность. Оно, предположительно, будет лишено большинства функций умных часов, и пока неясно, будет ли у него дисплей.