Умное кольцо Samsung станет главной звездой январской презентации компании

Умное кольцо Samsung станет «главным анонсом» презентации флагманских смартфонов Galaxy S24
В преддверии январского мероприятия по анонсу новых флагманских смартфонов Galaxy S24 Samsung готовит нечто особенное.
Как сообщает инсайдер Ice Universe, главной звездой презентации будет умное кольцо Galaxy Ring, которое откроет новую категорию носимых устройств компании, ориентированных на здоровье.
Согласно источникам, Samsung возлагает большие надежды на новинку, возможно, даже затмевающую саму серию Galaxy S24.
Кольцо будет сосредоточено на отслеживании здоровья, включая мониторинг сна, частоту сердечных сокращений и физическую активность. Оно, предположительно, будет лишено большинства функций умных часов, и пока неясно, будет ли у него дисплей.
Производство устройства уже готово к массовому запуску, но процесс замедлен из-за необходимости получения дополнительных регуляторных разрешений. Меньший размер и менее навязчивый дизайн Galaxy Ring могут привлечь более широкую аудиторию, включая тех, кто предпочитает классические часы или вообще не хочет носить часы.