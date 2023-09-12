Путин поддержал обсуждение внедрения новых методов поддержки инноваций

Путин отметил, что мер, которые принимаются для поддержки инноваций — создание и работа фондов инноваций — может оказаться недостаточно для поддержания темпов развития науки.

«Наверное, можно подумать над какими-то дополнительными инструментами. Вы сказали о создании российского технологического офшора — я с коллегами обязательно посоветуюсь», — заявил Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.

Также президент напомнил о том, что перед властью стоит задача стимулировать вложение компаний в несвойственные им сферы деятельности — по мнению Путина, это даст большой результат как для бизнеса, так и для всей страны в целом.