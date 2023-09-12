Sony займется поиском «приемных семей» для своих робособак

Sony запускает новую программу, которая предлагает «приёмным родителям» заботиться о робособаках Aibo.

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Инициатива запустилась через пять лет после выпуска модели ERS-1000 Aibo, современного релиза популярной линии роботизированных питомцев конца 90-х.

Программа нацелена на помощь владельцам ERS-1000, которые отменили свой Aibo Cloud Plan. После тестирования и ремонта эти робособаки будут переданы медицинским учреждениям, домам престарелых и другим организациям, которые могут извлечь пользу из роботов для эмоциональной поддержки.

Сообщается, что Sony планирует взимать с «приёмных родителей» неизвестную плату за эту услугу.