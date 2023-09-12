В Windows 11 исчезнут классические инструменты устранения проблем

Microsoft объявила о прекращении использования классических средств диагностики и устранения проблем в Windows 11.

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Старые инструменты, такие как Keyboard troubleshooter и Speech troubleshooter, будут постепенно заменены новой платформой под названием Get Help. Соответствующий процесс начнётся в следующем релизе Windows 11, дата которого пока не определена.

Компания разработала трёхлетний план по устранению устаревших инструментов. В 2023 году начнётся перенаправление некоторых средств на новую платформу.

К 2024 году большинство старых утилит будут удалены, а к 2025 году планируется полное прекращение использования платформы MSDT.

Для девайсов, работающих на грядущем релизе Windows 11 и новее, изменения вступят в силу немедленно. Однако, если у вас установлена версия Windows 11 22H2 или старше, эти изменения вас не коснутся.