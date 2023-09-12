Google начала блокировать компании из РФ за показ рекламы в других странах

Google начала блокировать аккаунты российского бизнеса за рекламу своих товаров и услуг в других странах. Об этом RB рассказали в одной из пострадавших компаний.

Ещё в марте прошлого года Google Ads запретила рекламодателям, зарегистрированным в России, запускать рекламу для пользователей из других стран. Теперь за такие размещения аккаунт в Google Ads подвергается блокировке.

Так, в одной из российских компаний, занимающейся онлайн-образованием, рассказали изданию, что в начале месяца их аккаунт без предупреждения заблокировали. Компания рекламировала свои услуги в Казахстане и Узбекистане посредством сервиса click.ru.

Обратившись в службу поддержки сервиса, маркетологи компании выяснили, что заблокированными таким образом оказались аккаунты многих российских компаний, и не подлежат разблокировке из-за новых правил размещения рекламы.