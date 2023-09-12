Российские ученые оценили результаты анализа воды с АЭС "Фукусима-1"

Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин заявил, что первые анализы сброшенной в океан с японской атомной электростанции "Фукусима-1" воды, которые провели российские ученые, показали хороший результат, и поэтому рыбакам нечего опасаться. Об этом Колончин рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Директор ВНИРО сказал, что по поручению главы Росрыболовства Ильи Шестакова российское научно-исследовательское судно практически в первый же день после начала сброса воды вышло из Владивостока. Оно должно вернуться из экспедиции в 20-х числах сентября.

По словам Колончина, первые полученные анализы, в том числе и по тканям рыб, свидетельствуют о том, что опасаться нечего. Прогноз российских ученых является достаточно хорошим. Колончин выразил уверенность в том, что у российских рыбаков и на столах в российских домах все будет в порядке.